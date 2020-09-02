كاراكاس: استخدام واشنطن العقوبات ضد الجنائية الدولية اعتراف بذنبها

اعتبرت الخارجية الفنزويلية إعلان واشنطن فرض عقوبات ضد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اعترافا ضمنيا منها بارتكابها جرائم حرب.

وأشار وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في تغريدة على "تويتر" نشرها الخميس، إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تنظر في قضايا تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية الولايات المتحدة ترتكبها بشكل متكرر. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة وتهدد جميع القضاة كي يتخلوا عن التحقيق في جرائمها الفظيعة، إنها ممارسة غير قانونية واعتراف بالذنب".

The International Criminal Court judges crimes against humanity. The US commits them frequently. US "sanctions" the Court's Prosecutor and threatens all judges to avoid investigation on its atrocious crimes: an illegal practice that amounts to a confession of guilt. https://t.co/2W0mMZ1NMI — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 2, 2020







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المصدر: RT