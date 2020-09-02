واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ستفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، متهما إياها بـ"محاولات غير مشروعة لإخضاع الأمريكيين لسلطتها القضائية".

وقال بومبيو، إن الولايات المتحدة ستدرج المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام للمحكمة فاكيسو موشوشوكو في القائمة السوداء، وستفرض قيودا على تأشيرات الدخول ضد أفراد بعينهم.

ونشرت وزارة المالية الأمريكية على موقعها الإلكتروني بيانا بخصوص العقوبات تضمن اسمي بنسودا وموشوشوكو.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات إذا استمرت تحقيقاتها في جرائم حرب من المحتمل ارتكبها أمريكيون في أفغانستان، وإسرائيليون في فلسطين.

وفي 2019 ألغت واشنطن تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة.

المصدر: رويترز