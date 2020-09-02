تشاووش أوغلو: بعض قادة المعارضة الفنزويلية في حوار مع مادورو

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي زار فنزويلا مؤخرا، أن بعض قادة المعارضة الفنزويلية يجرون حوارا مع الرئيس نيكولاس مادورو حول مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية.

وأشار الوزير إلى أن المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الفنزويلية إنريكي كابريليس، والبرلماني المعارض ستالين غونزاليس دخلا في الحوار مع مادورو.

وأضاف أوغلو: "نرى أن الإدارة والمعارضة قريبتان من الاتفاق، وهذا يسرنا".

ولفت إلى أن المعارضين اشترطا حضور مراقبين من خارج فنزويلا لمتابعة سير الانتخابات، وأن مادورو قبل هذا الشرط.

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وتجدر الإشارة إلى أن تشاووش أوغلو زار فنزويلا في 19 أغسطس، وأجرى مباحثات مع القيادة الفنزويلية.

وتعتزم قوى المعارضة الفنزويلية مقاطعة الانتخابات التشريعية على خلفية "تدخل المحكمة العليا في العملية السياسية لدعم مادورو، وزيادة غير مبررة" لعدد البرلمانيين.

كما تخشى المعارضة تزوير نتائج الانتخابات لصالح الحزب الاشتراكي الذي يقوده مادورو، وذلك بعد أن خسر الموالون للرئيس مادورو الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2015، حين فازت المعارضة بـ109 مقاعد برلمانية مقابل 55 مقعدا للحزب الاشتراكي.

ومن المزمع أن تجري الانتخابات البرلمانية الجديدة في 6 ديسمبر المقبل.

المصدر: رويترز