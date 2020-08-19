تركيا تقدم مساعدات لفنزويلا لمحاربة كورونا

قام وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بزيارة لفنزويلا بالتزامن مع تقديم بلاده معدات طبية لكاراكاس لمساعدتها في محاربة وباء فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا في أعقاب لقائه أوغلو الثلاثاء: "لن تمنعنا العقوبات ولا الحصار ولا أي حالة، من تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية".

#FOTOS | Canciller Jorge Arreaza recibe a su homólogo de la República de Turquía 🇹🇷 Mevlüt Çavuşoğlu, quién arriba a nuestro país en visita oficial, para reafirmar los lazos de cooperación y amistad con motivo del 70° aniversario de relaciones diplomáticas entre Caracas y Ankara. pic.twitter.com/KFSbIdOQlr — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) August 18, 2020

والتقى تشاووش أوغلو في فنزويلا الرئيس نيكولاس مادورو ونائبته ديلسي رودريغيز.

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وأعلن الوزير التركي أن الطائرة التي وصل على متنها إلى فنزويلا نقلت أيضا مساعدات طبية، بما فيها اختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا.

يذكر أن الحصيلة الرسمية لإصابات كورونا في فنزويلا بلغت 34802، وحصيلة الضحايا 288 شخصا حتى يوم الاثنين الماضي.

المصدر: رويترز