أردوغان يبحث مع مادورو تعزيز التضامن بين تركيا وفنزويلا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بحثا فيها ملفات ثنائية وإقليمية.

وذكرت الرئاسة التركية على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الزعيمين بحثا "الخطوات الرامية لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التضامن والتعاون بين تركيا وفنزويلا".

President @RTErdogan spoke by phone with President Nicolas Maduro of Venezuela.



Discussing the steps to strengthen bilateral relations as well as enhance the solidarity and cooperation between Turkey and Venezuela, the two leaders reviewed regional developments. — Turkish Presidency (@trpresidency) August 14, 2020

كما استعرض أردوغان ومادورو آخر التطورات على الساحة الإقليمية.

المصدر: RT