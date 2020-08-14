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أردوغان يبحث مع مادورو تعزيز التضامن بين تركيا وفنزويلا

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أردوغان يبحث مع مادورو تعزيز التضامن بين تركيا وفنزويلا
Reuters Manaure Quintero
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والفنزويلي نيكولاس مادورو - صورة أرشيفية
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بحثا فيها ملفات ثنائية وإقليمية.

وذكرت الرئاسة التركية على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الزعيمين بحثا "الخطوات الرامية لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التضامن والتعاون بين تركيا وفنزويلا".

كما استعرض أردوغان ومادورو آخر التطورات على الساحة الإقليمية.

المصدر: RT

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