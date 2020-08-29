بوتين يؤكد اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، والتي أثارت احتجاجات في أعقاب إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة.

وقال بوتين في تصريح لقناة "روسيا-1"، تم بث مقطع منه فجر اليوم السبت: "ننطلق من أن الانتخابات (في بيلاروس) قد نجحت".

وكان الرئيس الروسي قد بعث ببرقية تهنئة للوكاشينكو بعد إعلان فوزه في الانتخابات يوم 9 أغسطس الجاري.

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وحسب اللجنة المركزية للانتخابات، حصل لوكاشينكو، الذي يترأس البلاد منذ عام 1994، على 80% من الأصوات، بينما حصلت منافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا على 10%.

وتشهد بيلاروس منذ إعلان أول نتائج مساء 9 أغسطس احتجاجات للمعارضة، التي لم تعترف بفوز لوكاشينكو.

وعلى خلفية الاحتجاجات، أعلن العديد من الدول الغربية عن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي قالت إنها "لم تكن حرة ولا نزيهة" وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروس.

المصدر: نوفوستي