بيسكوف يرد على أسئلة عن " فرقة الاحتياط الأمني الروسي" لمساعدة مينسك

وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عدد أفراد الاحتياطي الذي تم تشكيله من رجال إنفاذ القانون الروس لمساعدة بيلاروس في احتواء أوضاعها الداخلية، بأنه "معقول إلى حد كبير".

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة إن "هذا الاحتياطي يتكون من الوحدات التي بإمكانها في حال الضرورة القصوى منع التحركات المتطرفة في بيلاروس"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الوحدات وانتمائها.

وردا على سؤال عن تعداد ذلك الاحتياطي ونوعية تسليحه، قال بيسكوف: "لا أستطيع ذكر شيء حول أنواع الأسلحة، أما عدد أفراده فهو معقول إلى حد كبير".

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينطلق من حقيقة أن هذا الاحتياطي لن يتم استخدامه وأن مينسك لن تواجه سيناريو سلبيا لتطور الأوضاع.

واعتبر بيسكوف أن استعداد موسكو لإرسال احتياطيها من رجال إنفاذ القانون إلى بيلاروس لن يؤثر على العلاقات القائمة بين مواطني البلدين.

وكان بوتين قد ذكر في تصريحات صحفية أمس الخميس أنه استجاب لطلب نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وأمر بتشكيل احتياطي من رجال إنفاذ القانون الروس، على أن يتم استخدامه لنصرة السلطات البيلاروسية في حال خرجت الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حاليا، عن السيطرة وتحولت إلى أعمال شغب، وذلك تنفيذا لالتزامات روسيا الأمنية تجاه بيلاروس بموجب الاتفاقات الثنائية والدولية.

المصدر: وكالات