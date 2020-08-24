الطاقم الطبي الألماني يكشف الحالة الصحية للمعارض الروسي نافالني

قال الطاقم الطبي الألماني الذي يشرف على علاج المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في برلين، إن حالة الأخير الصحية "مستقرة، لكنها حرجة".

وكشف كبير الأطباء الروس في مستشفى أومسك للطوارئ رقم 1، الذي كان يتلقى فيه نافالني العلاج قبل نقله لألمانيا، أنه توجه برسالة يوم السبت إلى عيادة "شاريتيه" الألمانية، أعرب فيها عن استعداد الطاقم الطبي الروسي للتعاون مع الزملاء الألمان وتقديم جميع بيانات الاختبارات، وتلقى ردا يوم أمس الأحد، حيث تم إعلامه أن حالة نافالني مستقرة، لكنها حرجة.

وأشار إلى أن الزملاء الألمان أعربوا في الرسالة عن شكرهم وأكدوا الدور الذي قام به الأطباء الروس لإنقاذ حياة نافالني.

ونقلت طائرة ألمانية نافالني، صباح السبت الماضي، إلى برلين، لتلقي العلاج هناك، بناء على طلب من عائلته، بعد أيام من دخوله في غيبوبة.

المصدر: نوفوستي