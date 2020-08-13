وكالة "تسنيم" الإيرانية تصف الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بـ"المخز"

وصفت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، بأنه "مخز".

ولم يصدر أي تعليق بعد من القادة الإيرانيين على "اتفاق السلام".

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وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.

وأعلن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق في اتصال مع ترامب ونتنياهو على خارطة طريق لتعاون مشترك لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل مقابل وقف خطة الضم.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وأكد أنه "نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي".

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كما جاء في البيان أن بدء العلاقات الدبلوماسية السلمية سيجمع بين اثنين من أقوى شركاء أمريكا في المنطقة، حيث ستنضم الإمارات وإسرائيل إلى الولايات المتحدة لإطلاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني.

وأكدت الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل أنها تتشاطر "وجهة نظر مماثلة في ما يتعلق بالتهديدات والفرص في المنطقة، فضلا عن الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية، وزيادة التكامل الاقتصادي، والتنسيق الأمني".

وأعربت الولايات المتحدة وإسرائيل عن تقدريهما لمشاركة الإمارات في حفل أقيم بالبيت الأبيض في 28 يناير الماضي، قدم فيه الرئيس الأمريكي خطته للسلام.

وتعهدت لإمارات وإسرائيل بمواصلة جهودهما "للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أنه وفقا لخطة السلام الأمريكية، يجوز لجميع المسلمين زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، مشددا على أنه ينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونتنياهو عن تقديرهما العميق لترامب على "تفانيه في إحلال السلام في المنطقة، وعلى النهج العملي الفريد الذي اتخذه لتحقيقه".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين بالبيت الأبيض قولهم إنه تم إبرام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين ترامب ونتنياهو وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف المسؤولون أن إسرائيل وافقت في إطار الاتفاق على تعليق فرض سيادتها على مناطق بالضفة الغربية كانت تدرس ضمها.

المصدر: وكالات