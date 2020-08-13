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إسرائيل تشيد بالاتفاق مع الإمارات وتصفه بأنه "يوم عظيم للسلام"

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إسرائيل تشيد بالاتفاق مع الإمارات وتصفه بأنه
Reuters
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
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أشادت إسرائيل اليوم الخميس، باتفاق السلام الذي تم مع الإمارات بوساطة أمريكية، ووصفت حدث توقيعه بأنه كان "يوما عظيما للسلام".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أول تعليق له على الاتفاق إنه "يوم تاريخي لإسرائيل".

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش للإدلاء بالمزيد من التصريحات عن الاتفاق.

وترك نتنياهو فجأة مناقشة يعقدها مجلس الوزراء بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد، وقال إنه يجب أن يهتم بمسألة بالغة الأهمية للمصلحة الوطنية قبل نحو ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق.

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وقال رون ديرمر السفير الإسرائيلي في واشنطن على "تويتر": "يوم عظيم للسلام! تثني إسرائيل على شجاعة محمد بن زايد آل نهيان في اتخاذ قرار تاريخي لانضمام الإمارات إلى مصر 1979 والأردن 1994 في صنع السلام مع إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل ممتنة بعمق لكل.. ما فعله ترامب ليجعل تلك الإنفراجة ممكنة".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق السلام بأنه "انفراجة كبيرة".

ونشر تغريدة كتب فيها: "انفراجة ضخمة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة!".

المصدر: وكالات

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