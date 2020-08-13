ترامب مغردا: اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات انفراجة كبيرة

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الذي تم الإعلان عن التوصل إليه لتطبيع العلاقات بين الجانبين، اليوم الخميس، بأنه "انفراجة كبيرة".

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ونشر ترامب تغريدة كتب فيها: "انفراجة ضخمة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة!".

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020