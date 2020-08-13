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السيسي: أثمن جهود القائمين على اتفاق وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية

ترامب مغردا: اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات انفراجة كبيرة

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وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الذي تم الإعلان عن التوصل إليه لتطبيع العلاقات بين الجانبين، اليوم الخميس، بأنه "انفراجة كبيرة".

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ونشر ترامب تغريدة كتب فيها: "انفراجة ضخمة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة!".

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