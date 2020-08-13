بريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص للسلام: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل "كابوس" لإيران

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام، بريان هوك، اليوم الخميس، أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل "كابوس" لإيران.

وأشار هوك، في وقت سابق، إلى أن "الرئيس دونالد ترامب ساعد في إضعاف النظام الإيراني الذي يمثل شعبه بشكل رهيب أمام بقية العالم".

وأشاد بسياسة الرئيس الأمريكي، في ممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران، مضيفا أن ترامب تصرف مع إيران بطريقة تجعل الإيرانيين يواجهون الآن أشد العقوبات في تاريخهم.

وأعلنت وكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم، بأن "الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية".

ونقلت الوكالة عن مسؤولون بالبيت الأبيض، قولهم: "تم إبرام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي ترامب ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف المسؤولون، أن "إسرائيل وافقت في إطار الاتفاق على تعليق فرض سيادتها على مناطق بالضفة الغربية كانت تدرس ضمها".

المصدر: "رويترز"