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الولايات المتحدة تتوقع بدء المحادثات بين الأطراف الأفغانية خلال الأيام المقبلة

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الولايات المتحدة تتوقع بدء المحادثات بين الأطراف الأفغانية خلال الأيام المقبلة
Reuters Omar Sobhani
المبعوث الخاص الأمريكي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد
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أعلن المبعوث الخاص الأمريكي بشأن عملية السلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن الولايات المتحدة تتوقع بدء المحادثات بين الأطراف الأفغانية خلال الأيام المقبلة.

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وبعد إعلان مجلس القبائل الأفغاني (اللويا جيرغا) قراره إطلاق سراح 400 سجين من عناصر حركة "طالبان"، كتب خليل زاد على صفحته في "تويتر": "نرحب بقرار اللويا جيرغا الأفغانية والرئيس (أشرف) غني توقيع المرسوم عن إطلاق سراح السجناء المتبقين.. نتوقع أن يتم الإفراج عن المعتقلين خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم سيتوجه فريق جمهورية (أفغانستان) الإسلامية إلى الدوحة، لتبدأ هناك مفاوضات بين الأطراف الأفغانية فورا".

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واعتبر الدبلوماسي الأمريكي أن الحديث يدور عن "فرصة تاريخية" لتحقيق السلام في أفغانستان، موضحا أن العملية التفاوضية ستبدأ ببلورة اتفاق حول خارطة الطريق السياسية وضمان الوقف الدائم لإطلاق النار، الأمر الذي "سينهي الحرب في أفغانستان".

وأكد خليل زاد أن الولايات المتحدة تريد لأفغانستان أن تكون دولة ذات سيادة موحدة ديمقراطية لا تمثل تهديدا على سائر العالم، واصفا قرار الإفراج عن سجناء "طالبان" بأنه "خطوة في الطريق إلى هذا الهدف".

المصدر: نوفوستي

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