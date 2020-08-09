"طالبان" ترحب بإفراج الحكومة عن 400 من معتقليها

أعلنت حركة "طالبان" ترحيبها بإفراج الحكومة الأفغانية عن 400 من معتقليها، وأكدت استعدادها لبدء محادثات السلام، وفقا لمصادر إعلامية.

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ووصف المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، سهيل شاهين، هذا القرار بأنه "خطوة جيدة وإيجابية"، مضيفا أن المفاوضات بين الحركة وممثلي كابل قد تبدأ خلال أسبوع من إطلاق سراح السجناء.

وأكد شاهين التزام "طالبان" باتفاق السلام المبرم مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي، وعليه "سيكون وقف إطلاق النار أحد البنود التي ستتم مناقشتها خلال المفاوضات مع الأفغان".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وافق المجلس الأعلى للقبائل فى أفغانستان المعروف باسم اللويا جيرغا، على إطلاق سراح 400 من سجناء "طالبان".

وجاء في نص قرار المجلس أنه "من أجل إزالة عقبة وبدء عملية السلام وإنهاء إراقة الدماء، يوافق اللويا جيرغا على إطلاق سراح 400 من طالبان".

وعقدت الحكومة الأفغانية اجتماع اللويا جيرغا في كابل، يوم الجمعة، لتحديد مصير مئات السجناء الذين تصر "طالبان" على ضرورة الإفراج عنهم قبل الدخول في محادثات سلام مع الحكومة.

ومع أن انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان لا يعتمد على نجاح المفاوضات بين القيادة السياسية في كابل و"طالبان"، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أوضح أن واشنطن تريد إنهاء النزاع عن طريق التفاوض ووقف إطلاق النار.

المصدر: وكالات