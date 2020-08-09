المجلس الأعلى للقبائل بأفغانستان يوافق على إطلاق سراح 400 من سجناء طالبان المتشددين

وافق المجلس الأعلى للقبائل بأفغانستان المعروف باسم "لويا جيركا" على إطلاق سراح 400 من سجناء حركة طالبان "المتشددين" مما يمهد الطريق لبدء مفاوضات سلام في الدولة التي تعصف بها الحرب.

وجاء في قرار للمجلس أنه "من أجل إزالة عقبة وبدء عملية السلام وإنهاء إراقة الدماء، يوافق اللويا جيركا على إطلاق سراح 400 سجين من طالبان".

وعقدت الحكومة الأفغانية اجتماع اللويا جيركا في كابول يوم الجمعة لتحديد مصير مئات السجناء الذين تصر طالبان على ضرورة الإفراج عنهم قبل الدخول في مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية.

المصدر: رويترز