بيلاروس.. خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين في العاصمة مينسك

أعلنت وزارة الداخلية في بيلاروس، مساء الأحد، أن غرفة عمليات تابعة لها تعقد اجتماعا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة مينسك بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أولغا تشيمودانوفا، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "نقوم بتحليل الوضع وسيتم إصدار بيان رسمي عما قريب".

فيما أفادت "تاس" بأن قوات الأمن تستخدم خراطيم المياه والقنابل الصوتية والضوئية لتفريق المحتجين، الذين تجمع أكثر من ألف منهم في شارع ماشيروف بالعاصمة مينسك.

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وذكرت الوكالة أن قوات الأمن تمكنت من إخلاء منطقة واسعة تحيط بشارع ماشيروف، ما دفع المحتجين للانتقال إلى شوارع مجاورة. كما رصد مراسل "تاس" سيارات إسعاف نقلت عددا من المصابين من مكان الاشتباكات الجارية بين محتجين والشرطة.

فيما أفادت وكالة "نوفوستي" بوقوع انفجارات عدة في منطقة شارع ماشيروف وتصاعد عمود دخان من المكان.

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وشهدت بيلاروس، اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، على أصوات أكثر من 70% من الناخبين، مقابل ما يتراوح بين 6.8% و10,1% من الأصوات لدى منافسته الرئيسة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، وذلك بحسب نتائج استطلاع رسمي لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع.

وبعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، اندلعت في مينسك ومدن بيلاروسية أخرى عدة احتجاجات تحولت إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

المصدر: تاس + نوفوستي