الأمن البيلاروسي ينفذ اعتقالات وسط مينسك

أفادت وكالة "سبوتنيك بيلاروس"، بأن مدينة مينسك تشهد اعتقالات، كان آخرها بالقرب من متحف "الحرب الوطنية العظمى" حيث تم اعتقال رجل وزجه في سيارة للشرطة.

وقالت الوكالة: "جرت الاعتقالات الأولى في مينسك - بالقرب متحف الحرب الوطنية العظمى، أوقفت الشرطة رجلا كان واقفا عند مفترق الطرق، وزجت به في سيارتها".

ونقلت الوكالة، عن شهود عيان، أن الشرطة نفذت عدة اعتقالات وسط العاصمة البيلاروسية اليوم. ولم تعلق الشرطة على هذه الإجراءات.

المصدر: نوفوستي