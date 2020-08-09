نتائج أولية: لوكاشينكو يتصدر بفارق ساحق في انتخابات رئاسة بيلاروس

تشير النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي اختتمت في بيلاروس اليوم الأحد، إلى أن الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو يتقدم بفارق ساحق على منافسيه.

وفي أول إعلان رسمي عن نتائج التصويت الأولية، صرحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، ليديا يرموشينا، في تصريح متلفز، بأن نتائج التصويت في مراكز الاقتراع المغلقة في خمسة من أصل أقاليم البلاد السبعة تظهر تقدم لوكاشينكو بـ82% من الأصوات، فيما تعود المرتبة الثانية إلى المرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا بنحو 5% من الأصوات.

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وأكد مسح اقتراع الناخبين لدى خروجهم من المراكز الانتخابية الذي أجراه "المختبر الشبابي للدراسات الاجتماعية" بطلب من هيئة البث والإذاعة "مير" التي تغطي رابطة الدول المستقلة ومقرها في موسكو، أن لوكاشينكو حصل على دعم نحو 79.7% من أصوات الناخبين، مقابل 6.8% لدى تيخانوفسكايا.

وتأتي هذه النتائج على الرغم من تقارير جرى تداولها قبل الانتخابات عن انخفاض مستوى شعبية لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994.

وجرت الانتخابات البيلاروسية هذا العام وسط توترات سياسية متصاعدة، على خلفية مظاهرات معارضة واسعة النطاق نظمت في البلاد احتجاجا على اعتقال عدد من المرشحين المعارضين ورفض لجنة الانتخابات المركزية تسجيلهم لخوض الانتخابات.

المصدر: وكالات