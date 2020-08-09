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صور + فيديو.. أقوى زلزال منذ أكثر من 100 عام يضرب كارولاينا الشمالية الأمريكية

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صور + فيديو.. أقوى زلزال منذ أكثر من 100 عام يضرب كارولاينا الشمالية الأمريكية
Reuters David McNew
آثار زلزال في الولايات المتحدة - صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة أن ولاية كارولاينا الشمالية شهدت في ساعات مبكرة من اليوم الأحد أقوى زلزال منذ أكثر من قرن.

وأكد مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في غرينفيل وسبارتانبرغ (USGS) في بيان له أن الزلزال الذي تقدر قوته بـ5.1 درجة بمقياس ريختر وقع في الساعة الثامنة من صباح اليوم في منطقة تقع على بعد أربع كيلومترات جنوب شرقي مدينة سبارتا، وكان مركزه على عمق 3.7 كلم تحت سطح الأرض.

USGS confirms a 5.1 magnitude earthquake centered near Sparta, NC (Alleghany County) just after 8 AM. Wow! Looks like...

Posted by US National Weather Service Greenville-Spartanburg SC on Sunday, August 9, 2020

ولفتت الهيئة إلى أن هذا الزلزال يعد الأقوى الذي شهدته الولاية منذ فبراير عام 1916 عندما هزها زلزال بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر.

وحسب تقارير إعلامية، شعر مواطنون في ولايتي كارولاينا الجنوبية وجورجيا المجاورتين أيضا الهزات الأرضية.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية ملموسة جراء الزلزال.

المصدر: RT + وكالات

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