صور + فيديو.. أقوى زلزال منذ أكثر من 100 عام يضرب كارولاينا الشمالية الأمريكية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة أن ولاية كارولاينا الشمالية شهدت في ساعات مبكرة من اليوم الأحد أقوى زلزال منذ أكثر من قرن.

وأكد مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في غرينفيل وسبارتانبرغ (USGS) في بيان له أن الزلزال الذي تقدر قوته بـ5.1 درجة بمقياس ريختر وقع في الساعة الثامنة من صباح اليوم في منطقة تقع على بعد أربع كيلومترات جنوب شرقي مدينة سبارتا، وكان مركزه على عمق 3.7 كلم تحت سطح الأرض.

USGS confirms a 5.1 magnitude earthquake centered near Sparta, NC (Alleghany County) just after 8 AM. Wow! Looks like... Posted by US National Weather Service Greenville-Spartanburg SC on Sunday, August 9, 2020

ولفتت الهيئة إلى أن هذا الزلزال يعد الأقوى الذي شهدته الولاية منذ فبراير عام 1916 عندما هزها زلزال بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر.

Video: The moment a magnitude 5.1 earthquake struck near Sparta, North Carolina, this morning. The earthquake was the largest to hit North Carolina since 1916. pic.twitter.com/zei5mPstX7 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 9, 2020

وحسب تقارير إعلامية، شعر مواطنون في ولايتي كارولاينا الجنوبية وجورجيا المجاورتين أيضا الهزات الأرضية.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية ملموسة جراء الزلزال.

Earthquake damage from Sparta. pic.twitter.com/2L2vT8wk9g — Chad Tucker (@ChadTucker) August 9, 2020

المصدر: RT + وكالات