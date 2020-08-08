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المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو 800 وفاة جديدة بكورونا

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المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو 800 وفاة جديدة بكورونا
Reuters HENRY ROMERO
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و794 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت معطيات الوزارة، يوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 469 ألفا و407 حالات، وحصيلة الضحايا إلى 51311 شخصا.

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وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل أن يكون الوباء "طويل الأمد".

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ 5 ملايين حالة.

المصدر: رويترز

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