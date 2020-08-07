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المكسيك.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 50 ألفا

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المكسيك.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 50 ألفا
Reuters Edgard Garrido
دفن امرأة مصابة بكورونا في المكسيك
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد المسجلة في البلاد بلغت حتى اليوم 50517 حالة.

وأفاد بيان للوزارة بأن 6590 حالة إصابة جديدة بكورونا تم تسجيلها في المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 462690. وأضاف البيان أن 819 حالة وفاة إضافية تم تسجيلها في البلاد منذ يوم الأربعاء.

ورجحت الحكومة المكسيكية أن يكون العدد الواقعي للمصابين بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد أعلى بكثير من الحالات التي تم تأكيدها رسميا.

المصدر: رويترز

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