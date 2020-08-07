أردوغان: الاتفاقية المصرية اليونانية لا قيمة لها وهي باطلة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الاتفاقية المصرية اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية، لا قيمة لها، واعتبرها باطلة.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستستمر في عمليات التنقيب شرق المتوسط، مشيرا أنه تم وقفها في وقت سابق بناء على طلب من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لكن اليونان أنقرة لن تلتزم، "لذلك أرسلنا سفينة للتنقيب عن الغاز".

وأضاف أردوغان: "لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في منطقة الصلاحية البحرية".

كما شدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا "بحزم كبير".

بدروها أعلنت الخارجية التركية في وقت سابق عن رفض أنقرة للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر واليونان.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان مصر أن وزير الخارجية، سامح شكري، وقع مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

المصدر: RT + الأناضول