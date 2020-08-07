الوفاق الليبية ردا على ترسيم مصر واليونان حدودهما البحرية: لن نسمح لأحد بالاعتداء على حقوقنا

شددت حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا على أنها لن تسمح لأي جهة بالاعتداء على حقوقها البحرية، ردا على إبرام مصر واليونان أمس الخميس اتفاقية خاصة بترسيم الحدود البحرية بينهما.

وذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، في بيان نشر على صفحتها في "فيسبوك"، أنها "تابعت باهتمام شديد" توقيع الاتفاقية الخاصة بتحديد مناطق اقتصادية خالصة في البحر الأبيض المتوسط بين الدولتين (مصر واليونان) والتصريح الذي أدلى به وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس في القاهرة.

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وتابعت الوزارة: "وفي الوقت الذي تؤكد فيه (وزارة خارجية حكومة الوفاق) بأن ليبيا دعت ولا زالت تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام، وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة، فإن الوزارة تؤكد على عدم السماح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوقنا البحرية".

وجددت الوزارة تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا في نوفمبر الماضي، مشددة على أن هذه الاتفاقية "لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص".

وكانت تركيا قد أعلنت عن رفضها للاتفاقية المصرية اليونانية، مشددة على أنها تمس منطقة تابعة للجرف القاري التركي وتخالف الحقوق البحرية لليبيا.

المصدر: RT