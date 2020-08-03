فيتنام تسجل حالة إصابة واحدة بكورونا منقولة محليا

قالت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الاثنين إنه تم تسجيل إصابة محلية جديدة واحدة بفيروس كورونا مرتبطة بالتفشي الأخير في مدينة دانانغ وسط البلاد، ليصل عدد حالات الإصابة إلى 621.

واستمرت فيتنام 100 يوم دون تسجيل أي حالات إصابة منقولة محليا إلى أن عاد الفيروس للظهور في 25 يوليو.

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وقالت وزارة الصحة إن فيتنام أجرت 482 ألف اختبار للكشف عن كورونا ووضعت نحو 103 آلاف شخص قيد الحجر الصحي فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فيتنام ست حالات.

المصدر: رويترز