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فيتنام تجلي 80 ألف شخص من دا نانغ السياحية بعد تفشي كورونا

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فيتنام تجلي 80 ألف شخص من دا نانغ السياحية بعد تفشي كورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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قالت حكومة فيتنام إن السلطات المحلية ستجلي 80 ألف شخص، معظمهم من السائحين المحليين، من مدينة دا نانغ بوسط البلاد، بعد أن ثبتت إصابة 3 من سكانها بفيروس كورونا في مطلع الأسبوع.

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وأضافت الحكومة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الإخلاء سيستغرق 4 أيام على الأقل، مع قيام شركات الطيران المحلية بتشغيل حوالي 100 رحلة يوميا من دا نانغ إلى 11 مدينة فيتنامية.

وعادت فيتنام، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إلى حالة تأهب قصوى، بعد أن أكدت الحكومة يوم السبت أول إصابات في البلاد منذ أبريل.

ولم تسجل فيتنام إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" على مدى 99 يوما، حتى يوم الجمعة الماضي، ومنذ ذلك الحين تم رصد 5 إصابات جديدة.

وفي هذه الظروف، بادرت السلطات إلى إعادة حالة التأهب الوبائي واتخذت سلسلة خطوات في مسعى للحد من تفشي الوباء، بما في ذلك إعادة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي الإلزامية الصارمة في مدينة دا نانغ، وإلغاء جميع المباريات المحلية لكرة القدم في البلاد.

المصدر: رويترز

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