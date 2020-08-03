بريطانيا تقدم ملايين الاختبارات السريعة لكشف كورونا خلال 90 دقيقة

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن السلطات ستوزع على المستشفيات ودور الرعاية ملايين الاختبارات التي تظهر النتائج خلال 90 دقيقة للكشف عن فيروس كورونا.

وقال الوزير اليوم الاثنين، إن "قدرة الاختبارات على الكشف عن الإنفلونزا وكوفيد-19 ستكون مفيدة جدا بينما نقترب من موسم الشتاء، وسيتمكن المرضى من حماية أنفسهم والآخرين".

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من جهتها، قالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية إنها ستقدم لمرضى السرطان علاجا لا يؤثر على المناعة، وبالتالي لن يعقد حالتهم إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

يذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا بلغ أكثر من 46 ألف شخص، في رابع أعلى حصيلة بالعالم.

المصدر: رويترز