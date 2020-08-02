مانشستر تستنفر بعد زيادة إصابات كورونا

أعلنت سلطات مدينة مانشستر البريطانية حالة "الحادث الكبير" لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" المحلية عن رئيس مجلس البلدية ريتشارد ليز اليوم الأحد قوله: "مع أن مجلس البلدية وشركاءه كانوا يعملون على معالجة تداعيات الوباء منذ بداية العام، لكن إعلان الحادث الكبير يعني أنه بوسعنا تكثيف جهودنا".

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وأشار إلى أن الإعلان يوفر الإمكانية لإنشاء هيئة قيادية مركزية للإشراف على التعامل مع انتشار الفيروس، ويمكّن الهيئات المعنية من جلب موارد إضافية لمكافحة الفيروس.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن يوم الخميس الماضي أنه سيتم تعزيز إجراءات الإغلاق في بعض المناطق بشمال إنجلترا بسبب ارتفاع حالات الإصابة.

يذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا بلغ أكثر من 46 ألف شخص، في رابع أعلى حصيلة بالعالم.

المصدر: رويترز