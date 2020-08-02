كورونا في البرازيل: انخفاض الحصيلة اليومية للوفيات إلى ما دون ألف حالة

سجلت البرازيل تراجعا في الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا، لينخفض عدد المتوفين اليومي إلى ما دون ألف شخص لأول مرة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد عن تسجيل 25800 إصابة و541 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، وذلك بعد أكثر من 45 ألف إصابة و1088 وفاة يوم السبت.

إقرأ المزيد

وحسب معطيات الوزارة، وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و733 ألفا و677 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 94104 أشخاص.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز