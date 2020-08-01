البرازيل.. حصيلة المصابين بكورونا تتجاوز الـ2.7 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 45392 إصابة و1088 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، للتجاوز حصيلة المصابين عتبة الـ2.7 مليون شخص.

وأشارت بيانات وزارة الصحة التي نشرتها يوم السبت، إلى أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى مليونين و707 آلاف و877 حالة مؤكدة، بينما بلغت حصيلة الضحايا 93563 شخصا.

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وسجلت البرازيل في الأيام الأخيرة تراجعا طفيفا للمعدلات اليومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا، لكن الإصابات الجديدة لا تزال بعشرات الآلاف والوفيات فوق ألف حالة كل يوم.

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز