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الولايات المتحدة تحدد موعدا لتنفيذ رابع حكم إعدام فيدرالي منذ 17 سنة

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الولايات المتحدة تحدد موعدا لتنفيذ رابع حكم إعدام فيدرالي منذ 17 سنة
Reuters Handout
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حددت وزارة العدل الأمريكية يوم 26 أغسطس المقبل موعدا لتنفيذ رابع حكم فيدرالي بالإعدام منذ استئناف تنفيذها في يوليو الجاري عقب فترة توقف دامت 17 سنة.

ومن المتوقع إعدام ليزموند ميتشيل، المدان بجريمة قتل، والذي كان من المخطط لإعدامه في ديسمبر 2019، لكن تنفيذ الحكم تأجل بسبب المرافعات القضائية.

وصدر بحقه حكم الإعدام لقتله امرأة عمرها 63 عامة وحفيدتها البالغة 9 سنوات من العمر في عام 2001.

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وقبل ذلك نفذت السلطات الفيدرالية 3 أحكام بالإعدام هذا الشهر في أعقاب قرار المدعي العام ويليام بار بهذا الصدد والصادر في العام الماضي.

وفي وقت سابق كان إصدار أحكام الإعدام من اختصاص سلطات الولايات. وتطبق 28 ولاية أمريكية من أصل الـ 50 عقوبة الإعدام في الوقت الحالي.

المصدر: رويترز

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