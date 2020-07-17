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السلطات الفيدرالية الأمريكية تنفذ ثالث حكم إعدام خلال أسبوع

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السلطات الفيدرالية الأمريكية تنفذ ثالث حكم إعدام خلال أسبوع
Globallookpress Jeremy Hogan
سجن تيري هوت بولاية إنديانا الأمريكية
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نفذت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة ثالث حكم إعدام خلال أسبوع، وذلك بعد التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الفيدرالي لـ 17 سنة.

وقالمت السلطات بإعدام داستين لي هونكن في السجن الفيدرالي بتيري هوت في ولاية إنديانا مساء الجمعة.

ويشار إلى أن داستين لي هونكن (52 عاما) كان يتاجر بالمخدرات، وفي عام 1993 قتل 5 أشخاص في ولاية أيوا، بينهم طفلتان عمرهما 10 و6 سنوات.

وصدر بحقه حكم الإعدام في عام 2004.

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يذكر أن الولايات المتحدة عاودت تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية هذا الشهر، وذلك بعد أن أعلن المدعي العام ووزير العدل للبلاد، ويليام بار، في 2019، أن السلطات الفيدرالية ستستأنف عمليات إعدام المجرمين من أجل الاستجابة لمطالب أقرباء الضحايا.

وفي وقت سابق كان إصدار أحكام الإعدام من اختصاص سلطات الولايات. وتطبق 28 ولاية أمريكية من أصل الـ 50 عقوبة الإعدام في الوقت الحالي.

المصدر: رويترز

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