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كورونا ينتشر في بلجيكا بوتيرة متسارعة

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كورونا ينتشر في بلجيكا بوتيرة متسارعة
Reuters Johanna Geron
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سجلت بلجيكا على مدى الأسبوع الأخير ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ معدله 70%، وبحسب جامعة " ciensano" يبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية في البلاد 327.7 إصابة.

ومع ازدياد الحالات الجديدة بلغ معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة في بلجيكا 31.7%. 

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، فإن العدد الإجمالي للإصابات في بلجيكا بلغ 66 ألفا و662 إصابة، وتوفي 9833 شخصا منذ بدء تفشي الوباء هناك.

المصدر: وكالات

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