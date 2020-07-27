ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكورونا في بلجيكا وتصاعد مقلق في فرنسا

سجلت بلجيكا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 71%، كذلك سجلت فرنسا ارتفاعا محدودا في عدد الإصابات، والتي أعربت بدروها عن قلقها من الوضع في بلجيكا.

وقال المعهد البلجيكي للصحة "Sciensano"، اليوم الاثنين، إن زيادة الإصابات بالفيروس في بلجيكا على مدى الأيام السبعة الماضية بلغت 71%، مشيرا إلى أن 279 شخصا يصابون بالمرض يوميا.

وسجلت بلجيكا منذ منتصف مارس الماضي 66026 حالة إصابة بالفيروس، فيما توفي نحو 10 آلاف شخص منذ بدء تفشي الوباء.

وقد بلغ معدل الإصابات في بلجيكا خلال الأسبوعين الماضيين 20 إصابة لكل 100 ألف شخص فيها.

وقررت السلطات البلجيكية الأسبوع الماضي تشديد الإجراءات لمواجهة نفشي الفيروس وسط تزايد حالات الإصابة.

ومنذ 25 يوليو أصبح ارتداء الأقنعة إلزاميا في الأسواق والأماكن العامة ببلجيكا.

في هذه الأثناء دعت السلطات الفرنسية الشركات إلى توفير الكمامات لما يكفي السكان لعشرة أسابيع، وذلك بعد تسجيل تصاعد محدود لأعداد الاصابات فيها، والزيادة المقلقة في عدد الإصابات بالجارة الشمالية بلجيكا.

المصدر: وكالات