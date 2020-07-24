أدرعي: الجيش الاسرائيلي في جاهزية عالية لمواجهة كافة السيناريوهات والدولة في لبنان مسؤولة عمّا يحدث

قال المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي إن الاستعدادات في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع ​سوريا​ و​لبنان ستتغير، محملا بيروت مسؤولية ما يحصل في الأراضي اللبنانية.

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وقال أدرعي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إنه "في أعقاب تقييم الوضع بجيش الدفاع، ووفقا لخطة الدفاع في قيادة المنطقة الشمالية، سوف تتغير استعدادات جيش الدفاع في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع سوريا ولبنان بهدف تعزيز حالة الدفاع على الحدود الشمالية".

وتابع قائلا إنه "بالإضافة الى تعزيز القوات وأعمال التجميع في المنطقة، جرت عدة تغييرات في انتشار القوات بالقرب من الحدود مع لبنان، كما جرت أعمال أخرى تخدم الجهود العملياتية. ووفقا لتقييم الوضع، وللحاجة العملياتية، سيتم إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة الحدود أمام حركة المركبات العسكرية".

ولفت إلى أنه "في بعض البلدات يتوقع اغلاق طرق الوصول وافتتاح محاور بديلة لحركة السكان. في هذه المرحلة لا توجد فيود إضافية في المناطق المدنية فيما يتعلق بالتنقل على الطرقات، وفي الأماكن السياحية في الشمال، عدا عن تقييدات العمل في عدد محدود من الأماكن الزراعية المحاذية للجدار".

وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي "يبذل الجهود في مهمة الدفاع على سكان الشمال ويبقى بحالة جاهزية عالية في مواجهة كافة السيناريوهات أمام عمليات العدو، ويعتبر لبنان مسؤولا عما يحدث داخل أراضيه".

المصدر: RT