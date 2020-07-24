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انفجار قذيفة قرب السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا

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انفجار قذيفة قرب السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا
Reuters
صورة من الجولان
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أفادت مراسلتنا، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا في الجانب السوري.

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مصدر: إسرائيل بعثت رسالة تهدئة إلى حزب الله
مصدر: إسرائيل بعثت رسالة تهدئة إلى حزب الله

ولفتت المراسلة إلى أن أضرارا لحقت بمبنى وسيارة مدنية نتيجة الشظايا التي وصلت إلى الجانب الإسرائيلي. 

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إن التفاصيل قيد البحث. 

ونقلت مراسلتنا عن مصادر إسرائيلية قولها "إن النيران تم إطلاقها من قرية الحضر في سوريا التي من المعروف أن "حزب الله" ينشط فيها"، وأضافت المصادر أن "قذيفة سقطت قرب قرية تل الصيحات بجانب السياج في منطقة مجدل شمس".

انفجار قذيفة قرب السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا
انفجار قذيفة قرب السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا
انفجار قذيفة قرب السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا

المصدر: RT

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