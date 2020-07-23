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"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" تسجل إصابات جديدة بكورونا

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رئيس هيئة الصحة د.جوان مصطفى في مؤتمر صحفي بالقامشلي
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أعلنت "الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا" تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة، جوان مصطفى، في مؤتمر صحفي بالقامشلي، اليوم الخميس: "تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية 3 في القامشلي وواحدة في الحسكة".

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وسبق أن أعلنت السلطات الصحية في مناطق "الإدارة الذاتية" في شهر أبريل الماضي عن تسجيل 3 إصابات بالفيروس في الحسكة.

وكشفت "الإدارة الذاتية" الكردية في 17 أبريل الجاري عن وفاة مواطن في المشفى الوطني بالقامشلي جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، دون الإعلان سابقا عن إصابته.

المصدر: RT

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