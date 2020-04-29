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"الإدارة الذاتية" الكردية في شمال وشرق سوريا تعلن عن إصابتين بكورونا بالقامشلي

أخبار العالم العربي

Reuters
مدينة القامشلي، سوريا
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أعلنت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، تم رصدهما في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

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وقال الرئيس المشترك للهيئة جوان مصطفى: "تم تسجيل حالتين مؤكدتين بفيروس كورونا، لدى رجل وزوجته، وتخضع الزوجة للحجر في المشفى الوطني بمدينة القامشلي فيما يخضع زوجها للحجر الصحي المنزلي".

وسبق أن أعلن المدير العام للهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني عمر العاكوب الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة مصابة بكورونا في مدينة الحسكة.

وكشفت "الإدارة الذاتية" الكردية في 17 أبريل الجاري عن وفاة مواطن في المشفى الوطني بالقامشلي جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، دون الإعلان سابقا عن إصابته.

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المصدر: وكالات

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