الإدارة الكردية شمال شرق سوريا تؤكد رصد أول وفاة بكورونا وتهاجم منظمة الصحة العالمية

أكدت "الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا" بقيادة القوى الكردية، رصد أول وفاة بفيروس كورونا المستجد، محملة منظمة الصحة العالمية المسؤولية عن انتشار الوباء في المنطقة.

وأصدرت اليوم هيئة الصحة في الإدارة الذاتية بيانا أشارت فيه إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن وفاة شخص من أهالي الحسكة يبلغ من العمر 53 عاما بفيروس كورونا وذلك في المشفى الوطني بمدينة القامشلي الخاضعة للحكومة السورية.

وأهابت هيئة الصحة بأن المنظمة قالت في تقريرها إن هذا الشخص أصيب بالمرض بتاريخ 22 مارس المنصرم وأدخل إلى مشفى خاص، وفي 27 مارس أحيل إلى المشفى الوطني في القامشلي، وأرسلت عينة المريض إلى دمشق بتاريخ 29 مارس، وتوفي بتاريخ 2 أبريل الجاري، وتبين فيما بعد من نتائج التحاليل أنه كان مصابا بالفايروس.

وحملت هيئة الصحة في الإدارة الكردية منظمة الصحة العالمية "المسؤولية عن ظهور أو انتشار فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا... لأنها تكتمت على وجود حالة مشتبه بها ولم تعلم الإدارة الذاتية المسؤولة عن هذه المناطق".

وحتى مساء اليوم الجمعة سجلت في سوريا 33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها وفاتان 2، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت مرارا من احتمال تدهور حاد للوضع في البلاد نظرا لتداعيات الحرب المستمرة فيها منذ 9 سنوات.

المصدر: RT