الخارجية التركية: سنبلغ اليونسكو بالخطوات اللاحقة بخصوص آيا صوفيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ترفض كافة التصريحات بخصوص مسجد "آيا صوفيا"، وتعتبرها بمثابة تدخل في الحقوق السيادية لتركيا.

وأضاف وزير الخارجية في تصريح اليوم الاثنين، أن تركيا ستبلغ الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة، اليونسكو، بالخطوات، التي سيتم اتخاذها لاحقا بشأن آيا صوفيا في اسطنبول.

هذا وقد وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، على مرسوم يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي كمسجد.

المصدر: رويترز