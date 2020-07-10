أردوغان يوقع مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي كمسجد

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي كمسجد.

ونشر أردوغان على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بتحويل إدارة شؤون المعلم التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية اليوم حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف.

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وأثبت الحكم الجديد توصيف آيا صوفيا كمسجد في سند الملكية.

وبني معلم آيا صوفيا التاريخي عام 537 ككنيسة، وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، وفي عام 1935 أصبح متحفا.

رسميا آيا صوفيا مسجد.. محكمة تركية تتخذ قرارا تاريخيا https://t.co/fEjiIaZtqx — RTARABIC (@RTarabic) July 10, 2020

المصدر: وكالات