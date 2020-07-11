شاهد.. أول آذان يرفع من آيا صوفيا بعد قرار إعادته مسجدا

رُفع يوم السبت 11 يوليو ول أول الآذان من مسجد آيا صوفيا بعد توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بفتحه أمام المصلين على إثر حكم قضائي بإبطال قرار تحويله إلى متحف.

ونشر مغردون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه اللحظة التاريخية برفع آذان العصر من مسجد "آيا صوفيا".

ووقع الرئيس التركي قرارا بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين المسلمين، وتحويل إدارته إلى رئاسة الشؤون الدينية، وذلك على إثر إصدار حكم قضائي بإبطال قرار مجلس الوزراء عام 1934، والذي بموجبه جرى تحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وكان القضاء التركي قد أصدر الجمعة، حكما يلغي قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 القاضي بتحويل مسجد آياصوفيا إلى متحف.

المصدر: RT