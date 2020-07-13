نتنياهو يتعهد بتقديم مساعدات مالية لاحتواء غضب الإسرائيليين

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بتقديم مساعدات مالية فورية للمتضررين جراء "كوفيد-19" في وقت تزداد الانتقادات للسياسة التي اتبعتها حكومته لمكافحة الوباء.

وقال نتنياهو: "هذا الدعم منحة ليست بحاجة إلى تشريع، أصدرنا تعليماتنا بتقديمها اليوم، سيتم الضغط على الزر وستصل الأموال إلى الحسابات في الأيام المقبلة".

كما أعلن نتنياهو عن تقديم حزمة مساعدات أوسع للعمال وأصحاب المصالح الصغيرة عبر البرلمان (الكنيست) خلال أيام.

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ولم يتطرق نتنياهو قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى تظاهرة تل أبيب، لكنه وعد بأن حكومته بصدد صرف المساعدات المالية، علما أن الموظفين الذين منحوا إجازات إعانات بطالة تلقوا مساعدات حكومية، لكن بعضهم أشاروا إلى أنهم انتظروا أشهرا للحصول عليها.

وكان نتنياهو قد تعهد يوم الخميس خلال كشفه عن الخطة الهادفة إلى إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالفيروس، بتقديم منح مالية تصل إلى 7500 شيكل (2170 دولار أمريكي) لأصحاب الأعمال الخاصة.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم 9 يوليو بأن عملية رفع تدابير العزل ربما حدثت "في وقت مبكر جدا"، وأضاف "أتحمل مسؤولية ذلك"، لكنه حذر من فرض تدابير الإغلاق مجددا، وهو ما من شأنه أن يجمد النشاط الاقتصادي مرة أخرى.

وجاء تعهد رئيس الوزراء إثر توافد آلاف الإسرائيليين إلى ساحة رابين في تل أبيب، يوم السبت، معربين عن شعورهم بالإحباط من نتنياهو الذي قوبلت إدارته للأزمة بإشادة في البداية.

هذا، وبدأت إسرائيل يوم الثلاثاء بتطبيق قيود جديدة، مثل إغلاق الحانات والصالات الرياضية إضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن العامة وزيادة الغرامة على الأشخاص الذين لا يضعون الكمامات.

وتجاوز عدد الحالات النشطة للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، اليوم الأحد، من جديد حصيلة المتعافين من العدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19"، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 749 إصابة بالوباء في نهاية يوم أمس الأول، بالإضافة إلى 1148 إصابة رصدت خلال يوم السبت.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة 38213، منها 18940 حالة نشطة، و18915 حالة شفاء.

المصدر: وكالات