الآلاف يحتجون ضد سياسة حكومة نتنياهو في زمن كورونا

خرج الآلاف مساء السبت، احتجاجا على تعامل الحكومة الإسرائيلية مع العواقب الاقتصادية لجائحة كورونا، فيما اعتقل 19 شخصا على الأقل جراء اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين.

وتجمع المتظاهرون في ساحة رابين في تل أبيب للتنديد بسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية الإسرائيلي كاتز، وعدم تحفيز اقتصاد البلاد، الذي تضرر من عمليات الإغلاق ووقف السياحة.

وأعرب الكثيرون عن رغبتهم في تقديم مساعدة مباشرة لأصحاب الأعمال الذين اضطروا إلى وقف عملهم بسبب الوباء.

المصدر: رابتلي