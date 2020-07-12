أردوغان: تدخل تركيا في ليبيا أفشل مخطط حفتر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن موقف أنقرة في ليبيا أفشل مخطط قائد الجيش الوطني خليفة حفتر الهادف إلى"احتلال" العاصمة طرابلس.

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وأضاف أردوغان في حديث لمجلة "كريتر" التركية أن "حكومة الوفاق تمكنت من إخراج الانقلابيين من طرابلس في وقت قصير وهذه المكاسب الميدانية تبشر بالسلام والأمن في كامل الأراضي الليبية​​​. موقف تركيا المصمم أفشل خطط حفتر وداعميه الرامية لاحتلال طرابلس".

وتابع أيضا أن "تقوية ليبيا من الناحية السياسية والاقتصادية سيريح شمال إفريقيا وأوروبا".

وفي الشأن أزمة شرق المتوسط، أكد أردوغان أنه لا يريد توترا في المنطقة، وقال إن أنقرة "مفتحة على كل الاقتراحات المستندة للتعاون والتقاسم العادل في البحر التوسط ومستعدون للعمل مع الجميع على أساس هذه المبادئ... لا نريد توترا في المتوسط".

المصدر: سبوتنيك