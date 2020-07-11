أردوغان: أنشأنا خطا أمنيا عميقا للغاية في البر والبحر

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده نجحت في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتمكنت من بناء خط أمني عميق للغاية في البر والبحر.

وقال أردوغان، في تصريح أدلى به اليوم السبت، إن تركيا نجحت في تجاوز التحديات بدءا بمكافحة الإرهاب وصولا إلى محاولة الانقلاب على السلطة.

وأضاف الرئيس التركي: "لم نكتف بسحق المنظمات الإرهابية التي تحاول تطويق حدودنا فحسب، بل أنشأنا خطا أمنيا عميقا للغاية في البر والبحر".

كما اعتبر أن تركيا تمكنت من مواصلة التقدم في طريق النمو، "من خلال تحييد الفخاخ المنصوبة ضد اقتصادها بفضل التدابير التي اتخذتها".

وشنت تركيا خلال السنوات الماضية عمليات عسكرية عدة في كل من سوريا والعراق تقول إنها تستهدف تأمين حدود البلاد ومكافحة التنظيمات الإرهابية مثل "حزب العمال الكردستاني" و"داعش"، كما كثفت في الأشهر الماضية أنشطتها شرق البحر الأبيض المتوسط خاصة بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

المصدر: "الأناضول" + وكالات