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آلاف الصرب ينضمون إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة بلغراد

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آلاف الصرب ينضمون إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة بلغراد
RT Reuters
الآلاف ينضمون إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة الصربية
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مع بداية اليوم الخامس على التوالي من الاحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومة الصربية، تجمع عدة آلاف من المتظاهرين اليوم السبت، أمام مبنى البرلمان في العاصمة بلغراد.

وطالب المتظاهرون الذين كان معظمهم يضع الكمامات الطبية من أمام مبنى البرلمان في العاصمة الصربية، الرئيس ألكسندر فوسيتش بالتنحي.

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وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى ستيفانا رادينوفيتش "نأمل أن تسمعنا السلطات"، مضيفة: "نريد أن تتوقف السلطات عن الكذب علينا، كما نريد أن نعرف الحقيقة الكاملة عن كل ما يحدث فيما يتعلق بفيروس كورونا".

وخرجت احتجاجات سلمية مماثلة في مدن نوفي ساد وزرنيانين وكاكاك ونيس.

المصدر:رويترز

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