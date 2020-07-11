آلاف الصرب ينضمون إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة بلغراد

مع بداية اليوم الخامس على التوالي من الاحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومة الصربية، تجمع عدة آلاف من المتظاهرين اليوم السبت، أمام مبنى البرلمان في العاصمة بلغراد.

وطالب المتظاهرون الذين كان معظمهم يضع الكمامات الطبية من أمام مبنى البرلمان في العاصمة الصربية، الرئيس ألكسندر فوسيتش بالتنحي.

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وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى ستيفانا رادينوفيتش "نأمل أن تسمعنا السلطات"، مضيفة: "نريد أن تتوقف السلطات عن الكذب علينا، كما نريد أن نعرف الحقيقة الكاملة عن كل ما يحدث فيما يتعلق بفيروس كورونا".

وخرجت احتجاجات سلمية مماثلة في مدن نوفي ساد وزرنيانين وكاكاك ونيس.

Police is showing brutality on Anti-goverment protests in Belgrade, a lot of inocent people were injured. #Belgradeprotest2020 La polizia sta mostrando brutalità nelle proteste anti-governative a Belgrado, tante persone innocenti sono state ferite. #protestebelgrado2020https://t.co/X8i8P6dgja — ANA’z Buzz (@anazbuzz) July 11, 2020

#PoliceBrutality and arresting of people during a peaceful protest in Belgrade, Serbia for no reason. https://t.co/R0n2nDJ2JN — BakonBot (@BakonBot) July 11, 2020

Belgrade, Serbia pic.twitter.com/Mei7O3u332 — HATE HAS NO HOME HERE (@D_E_P_O_R_T_E_M) July 11, 2020

المصدر:رويترز