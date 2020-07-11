ممثل هندي مشهور يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الممثل الهندي المشهور، أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال باتشان، في تغريدة نشرها في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت: "خضعت لفحص أعطى نتائج إيجابية للإصابة بـCOVID-19، وتم نقلي إلى المستشفى".

وأضاف الممثل الهندي: "تجرى اختبارات للأسرة والموظفين وفي انتظار النتائج... يرجى من الجميع من كان على اتصال قريب بي خلال الأيام الـ10 الأخيرة الخضوع للاختبارات".

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

ونقل نجم بوليوود إلى مستشفى نانافاتي في مدينة مومباي، مركز المال والترفيه بالهند، حيث تجري اختبارات مكثفة له.

ويعتبر باتشان، البالغ 77 عاما من عمره، أيقونة للسينماتوغراف الهندي، ومثل في أكثر من 200 فيلم.

وكان باتشان في صدارة حرب الهند ضد فيروس كورونا وظهر في إعلانات للخدمة العامة.

وبعد ساعات من هذا الإعلان، ذكر النجم السينمائي، ابهيشيك باتشان، نجل أميتاب باتشان، أنه مريض أيضا بعدوى فيروس كورونا ونقل مع والده إلى المستشفى، مضيفا أنه تم رصد أعراض خفيفة عليهم.

المصدر: RT + وكالات