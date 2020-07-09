نتنياهو: نحن في ذروة الموجة الثانية من كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل تشهد حاليا ذروة "الموجة الثانية" من فيروس كورونا المستجد.

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ونقلت صحيفة "هآرتس" عن نتنياهو قوله إن آخر جولة من تخفيف القيود على التفشي جرى تطبيقها "أبكر مما يجب"، مضيفا: "أنا أتحمل مسؤولية هذه الخطوة، كما آخذ على عاتقي واجب إصلاحها".

وتأتي تصريحات نتنياهو تزامنا مع ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1650 حالة مقابل 1348 في إحصائية أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 34825.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن عشرات القادة والجنود من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي "ماجلان" أدخلوا للحجر الصحي، وذلك بعد تأكيد إصابة نائب قائد سرية بفيروس كورونا.

يذكر أن نتنياهو كان قد قال في 4 مايو المنصرم إن إسرائيل "نموذج تقتدي به البلدان" في محاربتها للفيروس، بعد تسجيل انخفاض في عدد الإصابات بالعدوى وقتها.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية