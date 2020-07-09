إسرائيل تسجل 1650 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1650 إصابة جديدة بفيروس كورونا، استمرارا لانتشار متسارع للموجة الثانية من الجائحة.

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وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1650 حالة مقابل 1348 في إحصائية أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 34825.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 4 وفيات جديدة جراء الفيروس، مقابل متوفيين 2 الأربعاء، وبلغت حصيلة ضحايا الجائحة في إسرائيل بالتالي 348 شخصا.

وذكرت الإحصائية الجديدة أن عدد الحالات النشطة يصل حاليا إلى 16025، بينها 122 تعتبر حرجة، وأشارت إلى أن 39 مريضا بحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعية، بينما بلغ عدد المتعافين 18452.

وسجلت إسرائيل على مدار الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد أن شهد هذا المؤشر تراجعا كبيرا قبل ذلك ما سمح للحكومة بتخفيف إجراءات العزل العام.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع عدد الإصابات اليومية مرتين، ما دفع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى القول إن إسرائيل في "حالة طوارئ وفي أوج هجمة جديدة" من قبل جائحة فيروس كورونا.

والاثنين الماضي أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق قاعات الاجتماع والنوادي الرياضية والبارات والنوادي الليلية والحد من عدد زوار المطاعم لمكافحة انتشار الفيروس، التي يتفشى حاليا بمعدلات أسرع مما كان عليه خلال الموجة الأولى.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية