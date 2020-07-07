واشنطن تفكر إجراء جدّي ضد " تيك توك" الصيني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن بلاده تدرس احتمال حظر تطبيق TikTok الصيني في الولايات المتحدة.

وقال بومبيو، ردا على سؤال مقدم برنامج تلفزيوني حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة التفكير في حظر تشغيل الشبكات الاجتماعية الصينية، بما في ذلك تطبيق TikTok، الذي تم حظره في الهند قبل فترة: "نحن نفكر في هذا الأمر بشكل جدي، وسننظر فيه بالتأكيد".

وأضاف بومبيو: "بالنسبة للتطبيقات الصينية المثبتة على الهواتف الفردية المحمولة، يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستفعل كل شيء كما يجب".

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيوصي بتثبيت تطبيق TikTok على الهواتف، قال بومبيو إنه ينصح باستخدام هذا التطبيق فقط إذا كان الناس يريدون أن تكون بياناتهم الشخصية "في أيدي الحزب الشيوعي الصيني".

في وقت سابق، حظرت السلطات الهندية استخدام 59 برنامجا في البلاد، بما في ذلك الشبكة الاجتماعية الصينية TikTok، ومتصفح UC، وماسنجر WeChat messenger.

TiKTok هو تطبيق لإنشاء ومشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، وتعود ملكيته لشركة ByteDance الصينية. تم إصداره في عام 2018، وهو رائد في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي